Путин призвал расширять научное сотрудничество с другими странами

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Российская наука должна быть открытой, необходимо расширять взаимодействие с другими странами, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию.

"Надо и дальше расширять взаимодействие с другими странами, повышать открытость нашей науки", — сказал Путин.

Он отметил, что высокую эффективность показала программа мегагрантов. "Надо предложить такие инструменты, которые позволят не только привлекать выдающихся ученых в качестве руководителя лаборатории, но и формировать в России мощные международные исследовательские коллективы", — добавил президент РФ.

По его словам, "мегагрантники" сами предлагают такие проекты. "Очень хорошие предложения, они фактически уже обеспечены финансированием, нужно только грамотно организовать эту работу", — добавил Путин.

Он отметил, что и известные ученые, и молодые исследователи должны видеть, что в России работать интересно. "Здесь (в России) ставятся масштабные цели, отвечающие вызовам времени, и созданы для этого все условия, для того, чтобы добиваться прорыва, решать задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной", — сказал Путин.