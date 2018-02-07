В ДВФУ разработали ледостойкую морскую платформу для Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Магистрант Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ИШ ДВФУ) Владислав Барышев разработал проект ледостойкой морской платформы для добывающих установок на арктическом шельфе, сообщает вуз.

"Сооружение рассчитано для размещения разведочного оборудования на мелководных участках шельфа и может стать основой нового технического средства — универсальной буровой платформы для круглогодичных автономных работ в Арктике. Научным руководителем проекта выступил директор ИШ ДВФУ, профессор Александр Беккер, на конструкцию оформлен патент", — говорится в сообщении.

По замыслу разработчиков, сооружение должно представлять собой круглую плавучую платформу. Ее устойчивость при ледовых нагрузках обеспечивают специальные анкерные устройства, заглубленные в грунт дна. Платформа также уникальна тем, что ее палуба изменяет высоту в зависимости от глубины шельфа, а сама конструкция может самостоятельно перемещаться из одной точки в другую. Общие размеры платформы — около 90 метров в диаметре и около 40 метров в высоту.

"Эта конструкция платформы предназначена для разведочного бурения в особенно жестких условиях с очень коротким навигационным периодом — чтобы успеть выполнить работы хотя бы на одной скважине", — отметил Беккер.

Барышев разрабатывал проект с учетом условий в Карском море. В будущем инженерное решение можно адаптировать к другим условиям, а также создать на его основе универсальную буровую платформу для круглогодичной и автономной работы на мелководных месторождениях Арктики.