Росатом планирует провести большую конференцию по вопросам атомной науки

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в апреле нынешнего года провести большую конференцию по вопросам науки в атомной отрасли, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Выступая на торжественном заседании президиума научно-технического совета Росатома, посвященном предстоящему 8 февраля Дню российской науки, Лихачев напомнил, что атомная отрасль в мире появилась благодаря фундаментальным научным открытиям, и сегодня успехи российских атомщиков во многом базируются на научных достижениях "отцов-основателей" отрасли.

"Отраслевая наука всю жизнь доказывала теорему существования отрасли",- сказал Лихачев, слова которого цитируются в сообщении Росатома. Глава госкорпорации также отметил, что вызовы современности требуют решения множества новых актуальных задач, от которых зависит будущее развитие атомной отрасли и сохранение конкурентоспособности Росатома на мировом рынке.

"Еще одна очень важная задача, стоящая перед нами — расширение научных контактов, в том числе с нашим "родным братом" — Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", а также с Российской академией наук", — добавил Лихачев.

Он отметил, что руководство Росатома уделяет развитию отраслевой науки первоочередное значение. "В апреле 2018 года мы планируем провести большую научную конференцию отрасли, в ходе которой подведем некоторые итоги, и возможно примем решения по развитию перспективных направлений", — отметил Лихачёв.

"Пользуясь случаем, хочу объявить 2018 год годом науки в Росатоме", — сказал глава госкорпорации.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в своем выступлении отметил, что сегодня "РАН и Росатом работают дружно и слаженно". "В нашем взаимодействии Росатом является опорой РАН, и может быть Росатом сейчас нужнее РАН, чем РАН Росатому",- сказал он.