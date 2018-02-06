Российский спутник SESAT прекратит свое существование 8 февраля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Первый российский спутник, созданный в интересах иностранного заказчика, телекоммуникационный SESAT ("Сибирско-европейский спутник") прекратит свое существование 8 февраля, сообщает компания "ИСС Решетнева", создавшая аппарат.

"29 января 2018 года начался увод спутника SESAT из рабочей точки геостационарной орбиты на орбиту захоронения. Эта работа проводится специалистами ЦУП EUTELSAT при непосредственном участии специалистов АО "ИСС" в рамках контрактных обязательств, которые предусматривают сопровождение ими спутника в течение всего срока его эксплуатации. Планируется, что заключительные операции с космическим аппаратом завершатся 8 февраля", — говорится в сообщении.

SESAT стал первым российским спутником с гарантированным сроком существования в 10 лет, а также первым проектом, реализованным в соответствии с международными космическими стандартами. Телекоммуникационный спутник, запущенный 18 апреля 2000 года, проработал в группировке Европейской организации спутниковой связи Eutelsat на 7 лет 10 месяцев дольше расчетного срока.