Российский спутник SESAT прекратит свое существование 8 февраля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Первый российский спутник, созданный в интересах иностранного заказчика, телекоммуникационный SESAT ("Сибирско-европейский спутник") прекратит свое существование 8 февраля, сообщает компания "ИСС Решетнева", создавшая аппарат.
SESAT стал первым российским спутником с гарантированным сроком существования в 10 лет, а также первым проектом, реализованным в соответствии с международными космическими стандартами. Телекоммуникационный спутник, запущенный 18 апреля 2000 года, проработал в группировке Европейской организации спутниковой связи Eutelsat на 7 лет 10 месяцев дольше расчетного срока.