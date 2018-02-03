Российские космонавты с задержкой завершили работу в открытом космосе

КОРОЛЕВ (Московская область), 2 фев — РИА Новости. Задержавшиеся из-за сложного монтажа на внешней поверхности МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров завершили работу в открытом космосе, вернулись на станцию и закрыли люки, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"Люки закрыты", — сообщил по трансляции комментатор ЦУП. Изначально Мисуркин и Шкаплеров планировали вернуться на борт в 01.15 мск.

Космонавты смогли выполнить основные поставленные задачи, главной из которых заключалась в сложнейшей установке на поверхности модуля "Звезда" нового современного модуля широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого в течении многих лет наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.

Монтаж нового оборудования позволит, в случае его штатной работы, обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч".

Кроме того, Мисуркин и Шкаплеров демонтировали и отбросили в открытый космос морально и технически устаревший модуль связи, отработавший уже почти 17 лет. Космонавты смогли открутить множество мелких "закисших" от времени болтов и состыковали большое количество различных разъемов. Для выполнения работ были специально разработаны три новых вида инструментов.

Мисуркин работал на внешней поверхности МКС в новом компьютеризированном скафандре "Орлан-МКС", оснащенном автоматизированной системой терморегулирования. В зависимости от уроня сложности выполняемой работы система автоматически регулирует температуру в контуре водяного охлаждение. Кроме того, в "Орлане-МКС" резиновая оболочка заменена на полиуретановую. Ожидается, что использование нового материала позволит увеличить срок службы космических костюмов в на орбите. Шкаплеров работал в скафандре предыдущей модификации "Орлан-МС".