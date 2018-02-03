Российские космонавты задерживаются в открытом космосе

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 фев — РИА Новости. Работающие уже почти семь часов на внешней поверхности МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров пока не смогли завершить работу в открытом космосе, возвращение на борт станции задерживается, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

По плану космонавты уже должны были зайти обратно на российский сегмент и в 01.15 мск закрыть люки.

Космонавтам пока не удалось завершить монтаж на поверхности модуля "Звезда" нового современного модуля широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи.

Вместе с тем, Мисуркин и Шкаплеров демонтировали морально и технически устаревший модуль связи, отработавший в космосе уже почти 17 лет. Космонавты открутили в открытом космосе множество мелких "закисших" от времени болтов и состыковали множество разных разъемов. Для выполнения работ были специально разработаны три новых вида инструментов.