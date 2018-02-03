Российские космонавты задерживаются в открытом космосе

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 фев — РИА Новости. Работающие уже почти семь часов на внешней поверхности МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров пока не смогли завершить работу в открытом космосе, возвращение на борт станции задерживается, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.
Космонавтам пока не удалось завершить монтаж на поверхности модуля "Звезда" нового современного модуля широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи.
Вместе с тем, Мисуркин и Шкаплеров демонтировали морально и технически устаревший модуль связи, отработавший в космосе уже почти 17 лет. Космонавты открутили в открытом космосе множество мелких "закисших" от времени болтов и состыковали множество разных разъемов. Для выполнения работ были специально разработаны три новых вида инструментов.