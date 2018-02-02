Российские космонавты приступили к замене модуля связи в открытом космосе

КОРОЛЁВ (Московская область), 2 фев — РИА Новости. Работающие на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров приступили к демонтажу морально и технически устаревшего модуля связи, отработавшего в космосе почти 17 лет, сообщает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Взамен старого агрегата космонавты смонтируют новое современное устройство широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, которая расположена на поверхности агрегатного отсека служебного модуля "Звезда".

Перед полетом на МКС Шкаплеров рассказал, что работа по замене модуля будет сложной и очень кропотливой – "ювелирной". По его словам, "надо будет открутить в открытом космосе очень много мелких винтов, многие из которых наверняка "закисли" от времени, все поменять на новое, правильно состыковать множество разных разъёмов". Шкаплеров отмечал, что в случае успеха у российских космонавтов "будет отдельная связь, свой интернет, это позволит расширить наши возможности по связи и выполнению различных научных экспериментов".

Установка нового оборудования позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч", отмечает Роскосмос. В результате экипаж сможет полноценно пользоваться интернет-каналом связи, который уже много лет российские космонавты постоянно вынуждены "одалживать" у NASA на американском сегменте станции.