Российские космонавты приступили к замене модуля связи в открытом космосе

КОРОЛЁВ (Московская область), 2 фев — РИА Новости. Работающие на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров приступили к демонтажу морально и технически устаревшего модуля связи, отработавшего в космосе почти 17 лет, сообщает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
Перед полетом на МКС Шкаплеров рассказал, что работа по замене модуля будет сложной и очень кропотливой – "ювелирной". По его словам, "надо будет открутить в открытом космосе очень много мелких винтов, многие из которых наверняка "закисли" от времени, все поменять на новое, правильно состыковать множество разных разъёмов". Шкаплеров отмечал, что в случае успеха у российских космонавтов "будет отдельная связь, свой интернет, это позволит расширить наши возможности по связи и выполнению различных научных экспериментов".
Установка нового оборудования позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч", отмечает Роскосмос. В результате экипаж сможет полноценно пользоваться интернет-каналом связи, который уже много лет российские космонавты постоянно вынуждены "одалживать" у NASA на американском сегменте станции.