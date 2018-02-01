ВКС затопили блок "Фрегат" в Тихом океане после пуска с Восточного

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Космические войска ВКС затопили разгонный блок "Фрегат" в акватории Тихого океана после успешного пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по сведению разгонного блока (РБ) "Фрегат" с целевой орбиты космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4 и затоплению его в несудоходной зоне акватории Тихого океана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увод разгонного блока "Фрегат" был осуществлен за счет нескольких включений двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульсов, необходимых для схождения его с орбиты на земную поверхность.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 5.07 мск. Космическая часть — разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и попутной нагрузкой из 9 иностранных малых аппаратов — отделилась от третьей ступени "Союза" в 05.16.

"Канопусы" были выведены на солнечно-синхронную (то есть спутники проходят над одной и той же точкой Земли в одно и то же время) орбиту высотой примерно 510 километров в 6.12 мск.

Отделение четырех спутников S-Net произошло в 7.33, а в промежутке между 7.37 и 7.50 разгонный блок вывел на орбиты четыре аппарата Lemur и один D-Star One.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Роскосмос, ЦЭНКИ Третий старт с Восточного: кадры запуска ракеты "Союз-2.1а" с 11 спутниками

Американские спутники Lemur будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды, а также следить за воздушными судами в мирных целях.

S-Net — система из четырех спутников, разработанная Берлинским техническим университетом. С помощью четырех наноаппаратов планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите. Примерно для тех же целей будет служить и группировка спутников D-Star. Изначально планировалось, что в ней также будет четыре аппарата, однако первый из них был потерян в результате аварии после второго пуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.