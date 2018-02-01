ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Беспилотники будут искать в якутской тайге обломки отделяемых частей ракеты-носителя, которую через несколько часов запустят с космодрома "Восточный", сообщает правительство региона.

Третий пуск с космодрома "Восточный" запланирован на утро четверг. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на целевые орбиты российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и 4, а также девять иностранных космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

"По решению оперативного штаба, в районе падения РП 983 в Алданском районе не будет применяться радиолокационный комплекс. В связи с низкими температурами планируется применить для поиска беспилотные летательные аппараты. 1 февраля будет осуществлен поисковый вылет с целью обнаружения и фиксации места падения фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2", — говорится в сообщении.

Облет района падения пройдет в четверг и пятницу.

В последние дни в районах ожидаемого падения обломков проводятся предпусковые экологические обследования с отбором проб природных сред и встречи с жителями в селах Кюбяинде и Кюлекянь.