ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Беспилотники будут искать в якутской тайге обломки отделяемых частей ракеты-носителя, которую через несколько часов запустят с космодрома "Восточный", сообщает правительство региона.
"По решению оперативного штаба, в районе падения РП 983 в Алданском районе не будет применяться радиолокационный комплекс. В связи с низкими температурами планируется применить для поиска беспилотные летательные аппараты. 1 февраля будет осуществлен поисковый вылет с целью обнаружения и фиксации места падения фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2", — говорится в сообщении.
Облет района падения пройдет в четверг и пятницу.
В последние дни в районах ожидаемого падения обломков проводятся предпусковые экологические обследования с отбором проб природных сред и встречи с жителями в селах Кюбяинде и Кюлекянь.