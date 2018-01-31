В Якутии заявили о готовности к поискам частей ракеты с Восточного

ХАБАРОВСК, 31 янв – РИА Новости. Служба спасения Якутии готова обеспечить безопасность в районах республики, где ожидается падение отделяющихся частей ракеты с космодрома "Восточный", сообщило региональное правительство.

Первого февраля 2018 года с космодрома Восточный запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" c космическим аппаратом "Канопус-B". Резервные даты пуска — 2-4 февраля 2018 года. Район падения головного обтекателя — в Алданском и Олёкминском районах, точные координаты районов падения — 59°38"00" северной широты, 124°17"00" восточной долготы. Жителей районов предупредили о необходимости воздержаться от посещения этой территории.

"Служба спасения Якутии подготовила все необходимые силы и средства для обеспечения безопасности в районе падения отделяющих частей ракеты-носителя. Всего в поисковых мероприятиях задействуют 12 человек личного состава и семь единиц техники. Работу спасателей возглавляет первый заместитель начальника Службы спасения Якутии Василий Тарский", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь поисков составит около 150 квадратных километров труднодоступной местности. Искать будут по координатам, которые сообщат сотрудники Роскосмоса.