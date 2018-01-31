ХАБАРОВСК, 31 янв – РИА Новости. Служба спасения Якутии готова обеспечить безопасность в районах республики, где ожидается падение отделяющихся частей ракеты с космодрома "Восточный", сообщило региональное правительство.
"Служба спасения Якутии подготовила все необходимые силы и средства для обеспечения безопасности в районе падения отделяющих частей ракеты-носителя. Всего в поисковых мероприятиях задействуют 12 человек личного состава и семь единиц техники. Работу спасателей возглавляет первый заместитель начальника Службы спасения Якутии Василий Тарский", — говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь поисков составит около 150 квадратных километров труднодоступной местности. Искать будут по координатам, которые сообщат сотрудники Роскосмоса.