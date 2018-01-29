В Роскосмосе рассказали, как будут отслеживать полет "Союза-2.1а" 1 февраля

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" перебросил мобильные измерительные пункты (МИП) в ключевые точки на территории России по трассе полета ракеты "Союз-2.1а", старт которой с космодрома Восточный намечен на 1 февраля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"МИП будут оперативно собирать и обрабатывать всю телеметрическую информацию о состоянии самой ракеты и полезной нагрузки – спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4", — отмечается в сообщении.

Разработанное предприятиями холдинга РКС семейство МИП является частью территориально-распределенной инфраструктуры нового российского космодрома Восточный, дополнили в Роскосмосе.

"Их конструкция предусматривает возможность оперативной переброски всеми видами транспорта и работы на необорудованных площадках в любой точке планеты. Эти устройства принимают, обрабатывают и передают по каналам спутниковой связи или наземным каналам телеметрическую информацию от ракетно-космической техники", — отметили в пресс-службе.

Каждый комплекс состоит из двух 20-футовых контейнеров: информационно-измерительного модуля и модуля приема и обработки информации ДЗЗ. МИП может работать в любых условиях эксплуатации – при температуре от —50 до +50 градусов, при сильных вибрациях и многократных механических ударах, а также в условиях волнения моря при установке на корабле, пояснили в Роскосмосе.

Антенная система МИП может работать с любыми типами существующих и перспективных телеметрических систем. Электронная часть системы унифицирована и состоит из высокотехнологичных радиоэлектронных блоков, объединенных единым интерфейсом, что существенно увеличивает ее ремонтопригодность и модернизационный потенциал, заключили в пресс-службе.