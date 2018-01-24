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Новый экипаж МКС на Земле отработал действия при имитации выброса аммиака

12:4424.01.2018
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© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРассвет на Международной космической станции. Архивное фотоРассвет на Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Основной экипаж МКС-56/57 в ходе наземной тренировки отработал действия при выбросе аммиака в атмосферу станции, говорится в сообщении Роскосмоса.

Космос. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/ Сергей Рыжиков
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"На этот раз космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕSА Александр Герст и астронавт NASA Серина Онон-Чэнселлор работали по двум аварийным сценариям. Во время тренировки экипаж работал с аварийными масками, противогазами, фильтром для очистки атмосферы от аммиака", — отмечается в сообщении.

В первом случае сработала аварийная сигнализация, сообщающая о разгерметизации системы терморегулирования в американском сегменте.

"При выбросе аммиака в атмосферу станции экипаж после перемещения на российский сегмент МКС закрыл люки, провёл измерения токсичности и приступил к очистке атмосферы станции от аммиака", — говорится в сообщении.

По второму сценарию выброс аммиака произошёл мгновенно, и токсичное вещество распространилось по всей станции. Очистить атмосферу оказалось невозможным.

"Члены экипажа должны были срочно покинуть станцию и эвакуироваться на пилотируемом корабле "Союз" (для отработки этой операции члены экипажа перешли в зал тренажёров "Союз"). Находясь в аварийных масках, они надели скафандры, заняли свои места в корабле и приступили к операции расстыковки со станцией. В завершении тренировки экипаж отработал срочный спуск на Землю", — уточняется в сообщении.

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© РИА Новости
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