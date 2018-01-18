Источник: решение о переносе запуска нового экипажа на МКС пока не принято

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Возможность переноса запуска очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) обсуждается, но новая дата пока не назначена, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

Ранее ряд СМИ сообщил, что пилотируемый запуск с Байконура может быть перенесен с 15 на 21 марта. Пока запуск пилотируемого корабля "Союз МС-08" намечен на 15 марта.

"Официальное подтверждение даты должно поступить из РКК "Энергия", но его пока нет. Рассматриваются даты 15, 16, 21 и 22 марта, решение будет принято в ближайшее время", — сообщил собеседник агентства.

В составе основного экипажа Олег Артемьев — космонавт Роскосмоса (Россия), командир "Союз МС-08", бортинженер МКС-55/56; Эндрю Фойстел — астронавт NASA (США), бортинженер "Союз МС-08", бортинженер МКС-55, командир МКС-56; Ричард Арнольд — астронавт NASA (США), бортинженер ТПК "Союз МС-08", бортинженер МКС-55/56.