Высоту орбиты полета МКС увеличили на 400 метров

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Средняя высота орбиты полета Международной космической станции (МКС) увеличена на 400 метров для создания благоприятных баллистических условий запуска и стыковки с МКС грузового корабля "Прогресс МС-08", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Проведена коррекция орбиты полёта МКС. Для выполнения манёвра были задействованы двигатели модуля "Звезда", — отметил он.

По расчетным данным, двигатели отработали 16 секунд, в результате чего средняя высота полета МКС увеличилась примерно на 400 метров и составила 404,3 километра.

Космический грузовик "Прогресс МС-08" планируют впервые в истории запустить к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме 11 февраля 2018 года. Ожидается, что он сможет добраться до станции чуть более, чем за три часа. После отработки этой технологии её предполагается использовать и для пилотируемых кораблей "Союз".

Изначально по новой схеме планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но тогда автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции по стандартной схеме за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является пока полет по четырехвитковой схеме, который занимает порядка шести часов.