Ученые из США близки к созданию вакцины от кокаиновой зависимости

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Кокаиновая зависимость развивается благодаря необычному белку, который производит один из типов иммунных клеток, обитающих в мозге, и его подавление может избавить человека от тяги к наркотику, заявляют наркологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Это открытие интересно по той причине, что у нас сегодня нет никаких способов борьбы с кокаиновой зависимости, кроме психотерапии. На рынке уже существуют лекарства, подавляющие работу фермента G-CSF, и мы можем быстро приспособить их для борьбы с кокаином, когда мы поймем, как именно работает этот белок", — заявил Дрю Кирали (Drew Kiraly) из Института изучения мозга имени Фридмана в Нью-Йроке (США).

Регулярный прием кокаина вызывает сильнейшую психологическую зависимость и приводит к истощению организма, что нередко заканчивается летальным исходом. Отсутствие выраженных признаков физиологической зависимости сильно затрудняет лечение кокаиновой наркомании.

За последние годы наркологи и молекулярные биологи неоднократно пытались создать различные препараты и даже вирусы, подавляющие кокаиновую зависимость или "натравливающие" иммунную систему на молекулы наркотика. На текущий момент времени ни один из них не был официально одобрен органами надзора, и большинство из них было испытано лишь в опытах на животных. Только два года назад начались первые клинические испытания одного их таких веществ.

Все эти проблемы, как отмечает Кирали, были связаны с одной простой вещью – ученые до настоящего момента не знали, как именно кокаин меняет работу центра удовольствия и других регионов мозга, и какие сигнальные вещества и рецепторы нервных клеток отвечают за считывание его молекул.

Американские наркологи смогли найти ответ на этот вопрос, обратив внимание на одну общую черту всех кокаиновых наркоманов – их иммунная система работает несколько иначе чем у людей, не принимающих это вещество. Это натолкнуло их на мысль, что психологическая зависимость может быть связана не только с изменениями в работе мозга, но и всего организма в целом.

Они проверили эту идею, сравнив образцы крови, извлеченные из тела мышей, часть из которых страдала от кокаиновой зависимости, а другие никогда не притрагивались к наркотику. Как оказалось, у всех наркозависимых грызунов была одна общая черта – в их крови содержалось необычно много белка G-CSF.

Данный пептид, как отмечают наркологи, вырабатывается не нейронами мозга, а макрофагами и другими компонентами иммунитета. Он исполняет две разных роли – стимулирует костный мозг и заставляет его вырабатывать гранулоциты, другой тип иммунных клеток, а также защищает нейроны от последствий инсультов и ишемии. Последнее, как предполагают Кирали и его коллеги, может быть непосредственно связано с развитием зависимости.

Открыв эту необычную особенность, ученые проверили, что произойдет, если ввести большие количества G-CSF в переднюю кору мозга и в прилежащее ядро, два главных "центра кокаиновой зависимости" в головах и мышей, и людей. Как показал этот эксперимент, подобная "терапия" заставила мышей употреблять еще больше наркотика, что подтвердило, что данный белок играет ключевую роль в развитии зависимости и тяги к кокаину.

С другой стороны, когда ученые ввели в их мозг антитело, нейтрализовавшее молекулы G-CSF, мыши начали употреблять заметно меньше наркотика, что говорит о том, что блокировка этого фермента может помочь людям отказаться от кокаина. Для этого, правда, ученым потребуется найти способ доставки антител к G-CSF в кору и прилежащее ядро, что пока можно осуществить лишь при помощи прямых инъекций в мозг.