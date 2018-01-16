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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, чем опасно раннее начало месячных у девушек

15:0516.01.2018
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© Depositphotos / ryanking999Ученые раскрыли необычную связь между началом менструации и здоровьем женщинУченые раскрыли необычную связь между началом менструации и здоровьем женщин
© Depositphotos / ryanking999

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Раннее начало месячных у девушек заметно повышает вероятность развития диабета, инсульта и целого ряда других болезней и прочих проблем со здоровьем, говорится в статье, опубликованной в журнале Heart.

Молодая пара в кровати
© Fotolia / llhedgehogll
Ученые нашли гены, определяющие время первого занятия сексом
Менструация играет огромную роль в жизни большинства млекопитающих, чье поведение и даже внешний вид может резко меняться во время течки. Люди являются большим исключением в этом отношении сразу по нескольким направлениям – овуляция у женщин начинается не в строго определенный момент времени, как у самок животных, и она является скрытой. Иными словами, ее следы нельзя увидеть "снаружи".

Необычный характер менструации у женщин активно изучается антропологами-эволюционистами и биологами в последние годы. Относительно недавно ученые обнаружили, что существует набор генов, управляющих тем, когда начинается первый цикл месячных и когда они завершаются, и раскрыли множество необычных связей между этими генами, продолжительностью жизни и отдельными особенностями работы организма женщин.

Марк Вудуорд (Mark Woodward) и Санне Петерс (Sanne Peters) из Оксфордского университета (Великобритания) раскрыли еще одну необычную связь между менструацией и здоровьем женщин, наблюдая за здоровьем примерно 250 тысяч британских женщин в возрасте от 40 до 69 лет.

За последние семь лет, как отмечают ученые, примерно 8 тысяч из них пережили или умерли от инфарктов, инсультов и прочих тяжелых проблем со здоровьем. Это позволило британским медикам понять, как время начала менструации, рождения первого ребенка и наступления менопаузы  влияли на различные аспекты их жизни.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Ученые нашли гены, определяющие размеры семьи и время рождения первенца

Как показали эти наблюдения, женщины, у которых месячные начинались необычно рано, в 12 или 11 лет, заметно чаще страдали от болезней сердца, диабета, инсультов и прочих серьезных проблем со здоровьем. К примеру, вероятность развития инфаркта и инсульта у них была выше примерно на 10-20% выше, чем у их сверстниц с аналогичным уровнем достатка, у которых менструация началась в 13 лет.

Аналогичным образом, как отмечают медики, на здоровье женщин влияло раннее наступление менопаузы – ее наступление в 46 лет или раньше повышало шансы на приобретение болезней сердца примерно на 33%, и кровоизлияния в мозг на 42%.

Этот фактор, как считают ученые, необходимо учитывать медицинским службам при прогнозировании того, как будет меняться здоровье женщин в будущем, а также при формулировке планов по защите их здоровья и жизни.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Гвоздодёр Шляпкин
а к чему приводят ранние поллюции у мальчиков? учёные как-то избирательно свои исследования проводят... девочки - пупы земные? мальчики - отродье бесовское?
17:02
16.01.2018
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Mich75
Тем же, чем и раньше, вот только после этого исследования медицинскую страховку им приподнимут по самое не горюй.
15:17
16.01.2018
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