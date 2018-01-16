В Москву отправили еще два модуля ракеты "Ангара-А5"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Два модуля для летных испытаний второй тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" отправлены из Омска в Москву, сообщает во вторник Центр Хруничева.

Ракета состоит из шести модулей. Четыре установлены на первой ступени, еще по одному работают на второй и третьей ступенях. Два модуля первой ступени уже находятся в Москве и проходят испытания.

Сейчас в Москву отправлены один модуль первой ступени и один – второй (так называемый центральный модуль).

"ПО "Полет" – омский филиал Центра Хруничева, на базе которого организуется серийное производство универсальных ракетных модулей (УРМ), отгрузил на московскую производственную площадку очередные два модуля типа УРМ‑1", — отмечается в сообщении.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде, без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого) грузоподъемностью от 3,8 тонны до 35 тонн для запусков с космодрома "Плесецк", а в перспективе — с "Восточного".

Первый полет тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года. Второй запуск намечен на весну 2018 года с космодрома Плесецк.