Ученые выяснили, что потепление уничтожает европейскую жемчужницу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сотрудники ряда российских научных институтов совместно с коллегами из Европы выяснили, что сокращение численности уникального моллюска европейской жемчужницы, начавшееся с середины XX века, скорее всего, вызвано глобальным изменением климата, а через 60 лет этот вид может почти полностью исчезнуть. Данные своего исследования ученые представили в престижном научном международном журнале Scientific Reports.

Европейская жемчужница населяет чистые пресные ручьи и реки многих стран Северного полушария. В настоящее время европейские жемчужницы редки и находятся под угрозой исчезновения. В свое время они были объектом промысла для добычи перламутра и речного жемчуга, однако из-за сокращения численности промысел стал нерентабелен.

Как отметила пресс-служба Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск), ведущим автором нынешней статьи стал биолог САФУ Иван Болотов. Всего над исследованием работали 20 ученых из шести европейских стран: России, Австрии, Финляндии, Латвии, Норвегии и Швеции.

По словам Болотова, которые цитируются в сообщении САФУ, работа над проектом шла с 2004 по 2017 год. В общей сложности было изучено свыше 3,2 тысячи раковин европейской жемчужницы из 50 рек по всей Европе. Изучались как старые раковины, хранящиеся в музеях, так и моллюски из современных популяций.

В итоге ученые объединили морфометрические данные о форме раковин, экологические и климатические данные и представили их в виде пространственно-временных цифровых моделей. Выяснилось, что благоприятный период для европейской жемчужницы в Центральной и Южной Европе пришелся на холодные 1901-1920 годы, а после потепления 1991-2010 годов подходящие для обитания районы резко сократились.

Сейчас жизнеспособные популяции в основном остались в Северной Европе и в северной части Британских островов, но большая часть прежнего ареала оказалась неблагоприятной или даже непригодной для европейской жемчужницы. Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что вид исчезает из-за быстрого сокращения числа подходящих районов распространения и связано это с глобальным изменением климата — потеплением.

"Эффект потепления проявляется в ускорении роста и метаболизма жемчужниц, снижении срока их жизни, высокой смертности среди молоди и ограниченном развитии личинок. Потепление может также иметь косвенные последствия, такие как увеличение количества водной растительности, массовые наводнения и сокращение численности рыб", — пояснил другой участник проекта Александр Махров из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

Прогноз на 2061-2080 годы при низких, умеренных и экстремальных сценариях изменения климата предсказывает почти полное исчезновение жемчужниц в Центральной и Южной Европе. Однако, как полагают ученые, высокогорные реки, например река Камп в Австрии, могут служить убежищем для жемчужниц и других обитателей холодных вод (например, лососей и форели) во время сильного потепления климата.

"Мы надеемся, что наше исследование будет способствовать сохранению европейских жемчужниц. Во всяком случае, мы должны сохранить этот уникальный вид и его удивительную среду обитания для будущих поколений, несмотря на изменения климата", — заключил Болотов.