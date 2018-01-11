Археологические раскопки по маршруту "Тавриды" в Крыму завершат к весне

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Основные работы по исследованию археологического слоя в зоне прохождения трассы "Таврида" в Крыму завершат к концу февраля, заявил на пресс-конференции директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Все работы по трассе "Таврида" должны быть завершены к концу февраля", — сказал он.
Исследования археологического и культурного слоя предстоит сделать на ответвлениях трассы, а также в районе планируемой реконструкции дороги "Симферополь — Евпатория", отметил археолог. Кроме того, в 2018 году возможно начало археологических работ на участках строительства или реконструкции железной дороги от Керчи до Симферополя, сказал Майко.
"Таврида" пройдет по маршруту Керчь-Севастополь, официальный старт строительства трассы был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.
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