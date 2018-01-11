Средиземноморская диета укрепляет кости пожилых людей, заявляют ученые

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Употребление большого количества средиземноморских блюд может защищать кости людей в возрасте от переломов и других последствий развития старческой хрупкости, заявляют медики в статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.
За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
К примеру, два года назад ученые выяснили, что употребление большого количества фруктов, овощей, оливкового масла и других компонентов средиземноморской кухни заметно снижает вероятность развития рака матки и рака груди у женщин, а год назад медики обнаружили, что подобная диета заметно уменьшает вероятность развития инфаркта и ожирения.
Уолтерс и ее коллеги раскрыли еще одно положительное качество средиземноморской диеты, проанализировав и сопоставив результаты наблюдений за пожилыми любителями подобной кухни, в которых участвовало около шести тысяч добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, живущих в Испании, Франции, Италии и КНР.
Как обнаружили ученые, употребление средиземноморской пищи влияло не только на вероятность развития рака и болезней сердца и сосудов, но и на то, как много переломов и других травм получали пожилые люди. В среднем, люди, питавшиеся средиземноморской пищей, на 40% реже страдали от старческой хрупкости, чем другие добровольцы аналогичного возраста, уровня достатка и страдавшие от тех же вредных привычек.
Этот показатель был еще выше – около 60% — для тех пожилых европейцев и китайцев, которые питались исключительно блюдами средиземноморской кухни. Подобный факт говорит о том, что именно эта пища, а не связанные с ней социальные или экономические факторы, благотворно влияла на здоровье пожилых людей.
В ближайшее время ученые планируют провести более масштабные наблюдения за здоровьем пенсионеров для проверки этих выкладок и оценки того, стоит ли рекомендовать средиземноморскую диету всем людям в возрасте.