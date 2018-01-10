Над Москвой можно будет увидеть пролет МКС

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Утром в четверг в небе над Москвой можно будет наблюдать пролет Международной космической станции (МКС) вблизи Луны, говорится в сообщении Роскосмоса.

"В 6:10:50 по московскому времени в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит МКС по диску Луны, а также Юпитер, Марс и спутники Юпитера. Полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области и далее через Рязань" — отмечается в сообщении.

Станция будет похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере движения МКС и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца, поясняется в релизе.