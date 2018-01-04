Американский грузовик Dragon покинет МКС и вернется на Землю 13 января

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX покинет Международную космическую станцию (МКС) 13 января, сообщает НАСА.

"Контролеры робототехники завершили перенос научных материалов из багажника грузового корабля Dragon, он должен покинуть Международную космическую станцию и вернуться на Землю 13 января", — сообщило НАСА в блоге МКС на своем сайте.

Грузовик прибыл на МКС 17 декабря. Для капсулы корабля это второй полет на орбиту, на сегодня он является единственным беспилотным грузовым кораблем, который способен доставлять грузы с МКС на Землю.