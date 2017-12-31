Ученые объяснили "черствость" мальчиков

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Черствое безэмоциональное поведение связано с объемом серого вещества в передней островковой доле большого мозга, причем эта связь наблюдается только у мальчиков, сообщает журнал NeuroImage:Clinical.

Согласно результатам исследований ученых из Германии, Великобритании и Швейцарии, такое поведение (callous and unemotional traits, CU) характеризуется отсутствием эмпатии (способности сопереживать эмоциональному состоянию другого человека), пренебрежением чувствами других людей и неспособностью испытывать раскаяния или вину.

Ранее нейроанатомические исследования проводились только в клинических группах — в частности, у подростков с психическими расстройствами, из-за которых им было свойственно агрессивное поведение.

Ученые решили провести аналогичное исследование среди 189 мальчиков и девочек с нормальной психикой. Они соотнесли их предрасположенность к безэмоциональному поведению с объемом серого вещества в мозге и выяснили, что его количество связано с полом испытуемых.

"Результаты показали, что черствое безэмоциональное поведение связано с разницей в структуре мозга не только в примерах с психическими заболеваниями. Эта связь наблюдалась только у мальчиков, и это подчеркивает важность рассмотрения пола как фактора для будущих исследований", — утверждают ученые.

В дальнейшем они планируют выяснить, что может послужить триггером для развития у некоторых из этих детей психических заболеваний.