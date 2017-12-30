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РИА Наука
РИА Наука

Пить или спать? Почему алкоголь — никуда не годное снотворное

08:0030.12.2017
(обновлено: 08:04 30.12.2017)
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© Depositphotos / piotr_marcinskiАлкоголь активизирует процессы торможения нервной системыАлкоголь активизирует процессы торможения нервной системы
© Depositphotos / piotr_marcinski

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Ольга Коленцова. Нередко люди, чтобы заснуть, опрокидывают рюмку-другую на ночь. Какое-то время это действительно помогает, но затем начинаются серьезные проблемы.

Бар. Архивное фото
© Fotolia / nyul
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Коварно успокаивает и усыпляет

В работе центральной нервной системы участвуют два вида процессов — возбуждение и торможение. Основное действующее вещество алкогольных напитков — этанол — усиливает деятельность гамма-аминомасляной кислоты, которая отвечает за процессы торможения и подавляет активность глутаминовой кислоты, возбуждающей нервную систему. Следовательно, мозг хуже и медленнее реагирует на раздражители, зато быстрее успокаивается. Разумеется, в таком состоянии уснуть намного проще.

Кроме того, этанол усиливает в мозге синтез аденозина — вещества, стимулирующего сон и подавляющего активность. Исследователи полагают, что в период бодрствования концентрация аденозина в мозге возрастает, а во время сна — постепенно снижается. Неудивительно, что выпивший человек быстрее отключается, особенно если устал, ведь организм стремится избавиться от избытка аденозина. Еще алкоголь способствует быстрому высвобождению дофамина и эндорфина — гормонов, которые тоже благотворно влияют на сон. 

Спиртное вместо будильника

Почему же после обильных возлияний большинство людей зачастую встают с головной болью и невыспавшимися? Дело в том, что у взрослого человека, нормально воспринимающего этанол, он полностью исчезает из крови в первые четыре-пять часов сна даже при ударной дозе спиртного. В этот период происходит "рикошет бодрствования" — состояние, когда человек спит поверхностно и часто пробуждается. Недаром говорят, что сон алкоголика крепок, но краток. Чем скорее организм переработает спиртное, тем быстрее человек откроет глаза. Исследователи пока не смогли полностью выяснить, какие физиологические процессы вызывают "рикошет бодрствования".

Отец и сын. Архивное фото
© Fotolia / Kostia
Ученые рассказали, как алкоголь влияет на способность стать отцом

Спиртное однозначно вредно людям, страдающим от апноэ — прекращения легочной вентиляции на 20-30 секунд. Проще говоря, спящий задыхается. Объясняется это тем, что этанол угнетает дыхательный центр продолговатого мозга и подавляет рефлекс пробуждения при остановке дыхания.

© Depositphotos / BVDC01Женщина спит с аппаратом, препятствующим остановке дыхания
© Depositphotos / BVDC01
Женщина спит с аппаратом, препятствующим остановке дыхания

Опасная привычка

Конечно, продолжительность сна зависит от дозы принятого алкоголя. Ученые выяснили, что употребление из расчета 0,16 грамма этанола на килограмм массы человека увеличивает общее время сна, а вот большее количество его укорачивает. Рассмотрим, какую дозу спирта получает человек массой 70 килограммов, выпив 100 миллилитров сухого вина. Оно содержит порядка 12% этанола, следовательно, в 100 граммах вина находится около 12 граммов спирта (небольшим отличием плотности спирта и вина пренебрегаем). Разделим это количество на 70 килограммов, получим 0,17 грамма на килограмм массы — вполне приемлемая доза спирта, которая сделает сон более продолжительным. Правда, ненадолго.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаНебольшие дозы алкоголя удлиняют сон, но через три дня организм привыкает к ним, что крайне опасно
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Небольшие дозы алкоголя удлиняют сон, но через три дня организм привыкает к ним, что крайне опасно

Регулярный прием даже небольшой порции спиртного на ночь чреват зависимостью. Дело в том, что организм быстро привыкнет к малому количеству, перестанет его воспринимать и требует больше, чтобы не потерять успокаивающий эффект. Ученые выяснили, что привыкание наступает в течение трех дней. После этого бокал вина на ночь потеряет снотворный эффект. 

Впрочем, бессонница и сама по себе может провоцировать алкоголизм. Исследователи выяснили, что люди, имеющие проблемы со сном, в два раза чаще страдают зависимостью от спиртного, чем те, кто не сталкивался с подобными трудностями. Бессонница и алкоголизм образуют порочный круг, разорвать который чаще всего удается только с помощью врача. 

CC BY-SA 3.0 / Nephron / High magnification micrograph of a liver with cirrhosisМикрофотография печени с циррозом &mdash; болезнью, часто возникающей при злоупотреблении алкоголем
CC BY-SA 3.0 / Nephron / High magnification micrograph of a liver with cirrhosis
Микрофотография печени с циррозом — болезнью, часто возникающей при злоупотреблении алкоголем

Злоупотребление алкоголем не только не приближает объятия Морфея, но и вредит жизненно важному органу тела — печени. Именно там в основном перерабатывается этанол. При этом образуется ацетальдегид, который нарушает работу калиево-натриевого насоса в мембране клеток. В результате замедляются окислительно-восстановительные процессы в митохондриях — органеллах, снабжающих клетки энергией. Одновременно ацетальдегид подавляет расщепление жирных кислот в митохондриях: в клетках начинают накапливаться жиры, а это приводит к циррозу печени.

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