"Прогресс МС-08" впервые запустят к МКС по двухвитковой схеме 11 февраля

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" впервые запустят к Международной космической станции 11 февраля 2018 года, сообщает "Роскосмос" в пятницу.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что грузовик впервые отправится к МКС по укороченной, двухвитковой схеме.

"Планируется осуществить … с космодрома Байконур: 11 февраля —грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-08"", — отмечается в релизе.

Запуск следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08" с экипажем запланирован на 15 марта.

Изначально по новой схеме, полет по которой занял бы чуть более трех часов, планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.