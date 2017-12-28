"Швабе" разработал многоцелевой интерферометр для оптической промышленности

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС, входит в состав холдинга "Швабе") разработали интерферометр для многоцелевых оптических измерений, сообщает пресс-служба холдинга.

"В составе различных устройств прибор позволяет инженерам контролировать форму поверхности гиперболических, эллиптических и параболических зеркал, использующихся в телескопах, наблюдательных и прицельных системах". — говорится в пресс-релизе.

Запуск запатентованной разработки в серийное производство запланирован на следующий год.