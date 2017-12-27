В Роскосмосе назвали причину аварии с разгонным блоком "Фрегат"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Причиной аварии с "Фрегатом" стало несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонным блоком, сообщает пресс-служба Роскосмоса в среду.

"В соответствии с выводами аварийной комиссии по итогу запуска 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный КА "Метеор-М" №2-1 и попутной нагрузки, причина аварийной ситуации — несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат", — говорится в сообщении.

Аварийная комиссия отметила, что расчеты траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы не была обнаружена, поясняется в релизе.

Ранее сообщалось, что Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.