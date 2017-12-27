Рогозин "по секрету" рассказал о новом эксперименте по жидкостному дыханию

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Собака успешно погрузилась на глубину более километра в рамках нового эксперимента по технологии жидкостного дыхания, которую разрабатывает Фонд перспективных исследований, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Могу сказать вам по секрету, что одна наша замечательная псина выдержала глубину 1004 метра. Это абсолютный рекорд. Дышала, вернулась, жива-здорова и бегает. У ученых, работающих в ФПИ, отношение к этим собакам лабораторным глубоко положительное, по сути это сотрудники наши", – сказал Рогозин телеканалу "Россия-24".

Недавно он продемонстрировал эту технологию президенту Сербии Александру Вучичу: таксу поместили в специальный резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально.

Видео эксперимента вызвало широкий резонанс. В ответ на критику Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки "живы и здоровы", а ту самую таксу он забрал в свою семью.