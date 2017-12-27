Испытания двигателей для ракеты "Союз-5" начнутся в 2019 году

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Испытания двигателей РД-171МВ для новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" планируется начать в 2019 году, сообщает предприятие-производитель двигателей НПО "Энергомаш".

"Сегодня компания активно готовится к производству двигателя РД-171МВ, первые испытания агрегатов которого стартуют уже в 2019 году", — говорится в сообщении.

РД-171МВ разработан на базе самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-170, различные модификации которого применялись в составе советской сверхтяжелой ракеты "Энергия" и российско-украинских ракет семейства "Зенит".

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны. Первый полет новой ракеты намечен на 2022 год.