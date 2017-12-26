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РИА Наука
РИА Наука

Космонавты нового экипажа МКС готовятся к выходу в космос

13:5626.12.2017
(обновлено: 14:21 26.12.2017)
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© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр МисуркинСтыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станцииСтыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Члены нового экипажа МКС-56 в Центре подготовки космонавтов тренируются выходить в открытый космос для установки на внешней поверхности станции аппаратуры эксперимента ICARUS для исследования миграций диких животных, сам выход может состояться после мая 2018 года, следует из сообщения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин
Корабль "Союз" с экипажем пристыковался к МКС
"В гидротренажёрном комплексе (плавательном бассейне) ЦПК имени Гагарина начались специальные испытания в интересах ВКД-45 (внекорабельной деятельности). Основная задача планируемого выхода в открытый космос – установка на внешней поверхности РС МКС научного оборудования в рамках российско-германского эксперимента ICARUS, целью которого является исследование и получение данных о глобальной миграции животных и птиц", — говорится в сообщении на сайте ЦПК.

Сейчас на станции находятся члены экспедиций МКС 53/54 и МКС 54/55. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин выйдут в открытый космос (в ходе ВКД-44) 2 февраля 2018 года. Согласно ранее опубликованному плану, отправка кораблей "Союз МС-08 и МС-09" с членами экипажей МКС- 55/56 и 56/57 состоится в марте и мае 2018 года. "Всего запланировано три эксперимента. В январе 2018 года основной и дублирующий экипажи МКС-55/56 и МКС-56/57 в составе Олега Артемьева, Алексея Овчинина, Сергея Прокопьева и Олега Кононенко приступят к тренировкам по целевым задачам ВКД-45", — сообщает ЦПК.

Ранее сообщалось, что эксперимент ICARUS позволит отработать на борту МКС и в последующем перенести на спутники технологию слежения за гораздо меньшими по массе животными, чем те, которых способна отследить французская система Argos (Advanced Research and Global Observation Satellite), широко используемая учеными разных стран. Это станет возможным за счет того, что масса каждого из закрепленных на животных и птицах модулей ICARUS не превысит пяти граммов. При этом модуль объединяет в себе приемник ГЛОНАСС/GPS, радиоприемник и радиопередатчик, аккумулятор, солнечную батарею, датчики температуры и ускорения.

Задачей исследований в рамках эксперимента ICARUS является создание функционирующей системы передачи данных между большим количеством передатчиков, закрепленных на животных, и бортовой аппаратурой слежения. Создание оснащенного ГЛОНАСС/GPS-приемником модуля весом менее пяти граммов позволит получать данные о миграции животных с массой тела менее 200 граммов. Полученные данные призваны помочь в решении экологических проблем, изучении изменения климата, сохранении биоразнообразия, контроле распространения инвазивных видов и инфекционных заболеваний, предотвращении катастрофических явлений, обеспечении безопасности воздушного движения. Бортовую аппаратуру изготавливает немецкая сторона, а РКК "Энергия" занимается созданием интерфейсов для установки этой аппаратуры на российском сегменте МКС.

Возьмут ли меня в космонавты?
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Возьмут ли меня в космонавты?
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РИА Наука
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Костадинка Костадинова
Удача !
14:06
26.12.2017
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