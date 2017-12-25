Путин выразил соболезнования родственникам академика Зализняка

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося накануне академика Андрея Зализняка, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Не стало Андрея Анатольевича Зализняка – выдающегося учёного-филолога, талантливого, преданного своему призванию человека", — говорится в сообщении.

По словам президента, Зализняк многое сделал для развития отечественной школы языкознания и укрепления её международного авторитета, внёс огромный личный вклад в исследование уникальных памятников древнерусской письменности, в сбережение историко-культурного наследия.

"Светлая память об Андрее Анатольевиче навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, коллег и многочисленных учеников", — добавил Путин.

Зализняк скончался в воскресенье на 83-м году жизни.

Академик Андрей Зализняк — лингвист, специалист в области современной и исторической грамматики русского языка, сравнительного и общего языкознания. Ряд работ посвятил исследованию новгородских берестяных грамот. Также благодаря исследованиям Зализняка была завершена дискуссия о подлинности рукописи "Слова о полку Игореве". Зализняк был удостоен Государственной премии РФ и высшей награды РАН, Большой золотой медали имени Ломоносова.