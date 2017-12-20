РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские химики создали универсальные компоненты для любых лекарств

11:1020.12.2017
(обновлено: 11:18 20.12.2017)
0420
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПроизводство лекарственных средств на заводе ГерофармПроизводство лекарственных средств на заводе Герофарм
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Института живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта с коллегами из Лаборатории химической фармакологии Санкт-Петербургского государственного университета предложили простой способ получения соединений дикарбоновых кислот, которые являются "кирпичиками" для создания практически любых молекул. Например, таких, из которых состоят разного рода лекарства, в том числе противовоспалительные и противораковые. 

Нанооптика: что можно увидеть в рентгеновский микроскоп
© РИА Новости, Инфографика
Нанооптика: что можно увидеть в рентгеновский микроскоп
Результаты исследования, проведенного при поддержке Российского научного фонда, опубликованы в научном журнале "Tetrahedron Letters”.

Ученые давно работают над тем, чтобы найти новый эффективный метод получения соединений дикарбоновых кислот, который, во-первых, был бы применим к широкому кругу разнообразных исходных субстратов, а, во-вторых, приводил бы к минимуму побочных продуктов (побочные продукты, как известно, мешают выделению целевых соединений и снижают их общий выход).

Эти кислоты служат ключевыми строительными блоками для получения новых азотсодержащих соединений, обладающих биологической активностью. В частности уже сейчас подобные соединения используются в построении некоторых молекул противогипертонических средств, лекарств от стенокардии, препаратов от ожирения и болезни Альцгеймера.  

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
Ученые нашли раковую "пятую колонну" в иммунной системе людей и мышей
При этом не всегда уже известные методы можно применить для различных субстратов. Так как свойства соединений зависят от молекулярной структуры, они зачастую проявляют низкую активность в дегидратации. Дегидратация (от греческого "отнимаю воду") – реакция, при которой в результате образования одной молекулы ангидрида дикарбоновой кислоты выделяется одна молекула воды. Ее, в свою очередь, необходимо поглощать, чтобы предотвратить обратную реакцию превращения продукта в исходное соединение. Низкая или слишком высокая активность соединений в этой реакции, соответственно, приводит к негативным последствиям. Иногда вместо продукта образуются смеси, где соединения невозможно идентифицировать. А зачастую продукт не образуется вовсе. 

Новый эффективный метод соединений дикарбоновых кислот позволяет не только работать с разнообразными "исходниками", а также получать минимум побочных продуктов, но и получать целевые соединения более простыми средствами. 

В опубликованной статье ученые демонстрируют результаты исследований, нацеленных на получение циклических ангидридов дикарбоновых кислот посредством оксалилхлорида. Привлечение этого реагента позволяет получать необходимые ангидриды даже в том случае, когда другие методы не приводят к успеху. 

Модель молекулы ДНК. Архивное фото
© Fotolia / psdesign1
Лекарство от диабета может вылечить рак, выяснили ученые
"В этой работе мы показали, что данный метод применим к разнообразным субстратам и позволяет получать циклические ангидриды с выходами от хороших до высоких (от 45% до 90%), без применения хроматографической очистки. Он может быть использован, как надежный синтетический инструмент для получения важных циклических ангидридов дикарбоновых кислот", – отмечает один из авторов исследования, аспирант БФУ имени И. Канта Евгений Чупахин. – Кроме того, теперь "кирпичики", из которых "строятся" разного рода молекулы, в том числе и молекулы некоторых лекарств, можно получать более эффективным, а, следовательно, более дешевым способом, что теоретически должно привести к снижению затрат на конечные продукты", – считает ученый. 

Специалисты подчеркивают, что в сегодняшней научной литературе удивительно мало примеров использования оксалилхлорида (дихлорангидрида щавелевой кислоты) в качестве дегидратирующего агента для дикарбоновых кислот, притом, что этот реагент, как правило, легко доступен. 

По мнению авторов, полученные результаты открывают путь к легкому синтезу циклических ангидридов дикарбоновых кислот для химиков-органиков, которые могут эффективно применить данный метод как в создании новых лекарств, так и при развитии технологий поточного скрининга. 


 

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена