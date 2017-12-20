Российские химики создали универсальные компоненты для любых лекарств

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Института живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта с коллегами из Лаборатории химической фармакологии Санкт-Петербургского государственного университета предложили простой способ получения соединений дикарбоновых кислот, которые являются "кирпичиками" для создания практически любых молекул. Например, таких, из которых состоят разного рода лекарства, в том числе противовоспалительные и противораковые.опубликованы в научном журнале "Tetrahedron Letters”.
Ученые давно работают над тем, чтобы найти новый эффективный метод получения соединений дикарбоновых кислот, который, во-первых, был бы применим к широкому кругу разнообразных исходных субстратов, а, во-вторых, приводил бы к минимуму побочных продуктов (побочные продукты, как известно, мешают выделению целевых соединений и снижают их общий выход).
Эти кислоты служат ключевыми строительными блоками для получения новых азотсодержащих соединений, обладающих биологической активностью. В частности уже сейчас подобные соединения используются в построении некоторых молекул противогипертонических средств, лекарств от стенокардии, препаратов от ожирения и болезни Альцгеймера.
Новый эффективный метод соединений дикарбоновых кислот позволяет не только работать с разнообразными "исходниками", а также получать минимум побочных продуктов, но и получать целевые соединения более простыми средствами.
В опубликованной статье ученые демонстрируют результаты исследований, нацеленных на получение циклических ангидридов дикарбоновых кислот посредством оксалилхлорида. Привлечение этого реагента позволяет получать необходимые ангидриды даже в том случае, когда другие методы не приводят к успеху.
Специалисты подчеркивают, что в сегодняшней научной литературе удивительно мало примеров использования оксалилхлорида (дихлорангидрида щавелевой кислоты) в качестве дегидратирующего агента для дикарбоновых кислот, притом, что этот реагент, как правило, легко доступен.
По мнению авторов, полученные результаты открывают путь к легкому синтезу циклических ангидридов дикарбоновых кислот для химиков-органиков, которые могут эффективно применить данный метод как в создании новых лекарств, так и при развитии технологий поточного скрининга.