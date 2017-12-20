Российские химики создали универсальные компоненты для любых лекарств

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Института живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта с коллегами из Лаборатории химической фармакологии Санкт-Петербургского государственного университета предложили простой способ получения соединений дикарбоновых кислот, которые являются "кирпичиками" для создания практически любых молекул. Например, таких, из которых состоят разного рода лекарства, в том числе противовоспалительные и противораковые.

Результаты исследования, проведенного при поддержке Российского научного фонда, опубликованы в научном журнале "Tetrahedron Letters”.

Ученые давно работают над тем, чтобы найти новый эффективный метод получения соединений дикарбоновых кислот, который, во-первых, был бы применим к широкому кругу разнообразных исходных субстратов, а, во-вторых, приводил бы к минимуму побочных продуктов (побочные продукты, как известно, мешают выделению целевых соединений и снижают их общий выход).

Эти кислоты служат ключевыми строительными блоками для получения новых азотсодержащих соединений, обладающих биологической активностью. В частности уже сейчас подобные соединения используются в построении некоторых молекул противогипертонических средств, лекарств от стенокардии, препаратов от ожирения и болезни Альцгеймера.

При этом не всегда уже известные методы можно применить для различных субстратов. Так как свойства соединений зависят от молекулярной структуры, они зачастую проявляют низкую активность в дегидратации. Дегидратация (от греческого "отнимаю воду") – реакция, при которой в результате образования одной молекулы ангидрида дикарбоновой кислоты выделяется одна молекула воды. Ее, в свою очередь, необходимо поглощать, чтобы предотвратить обратную реакцию превращения продукта в исходное соединение. Низкая или слишком высокая активность соединений в этой реакции, соответственно, приводит к негативным последствиям. Иногда вместо продукта образуются смеси, где соединения невозможно идентифицировать. А зачастую продукт не образуется вовсе.

Новый эффективный метод соединений дикарбоновых кислот позволяет не только работать с разнообразными "исходниками", а также получать минимум побочных продуктов, но и получать целевые соединения более простыми средствами.

В опубликованной статье ученые демонстрируют результаты исследований, нацеленных на получение циклических ангидридов дикарбоновых кислот посредством оксалилхлорида. Привлечение этого реагента позволяет получать необходимые ангидриды даже в том случае, когда другие методы не приводят к успеху.

"В этой работе мы показали, что данный метод применим к разнообразным субстратам и позволяет получать циклические ангидриды с выходами от хороших до высоких (от 45% до 90%), без применения хроматографической очистки. Он может быть использован, как надежный синтетический инструмент для получения важных циклических ангидридов дикарбоновых кислот", – отмечает один из авторов исследования, аспирант БФУ имени И. Канта Евгений Чупахин. – Кроме того, теперь "кирпичики", из которых "строятся" разного рода молекулы, в том числе и молекулы некоторых лекарств, можно получать более эффективным, а, следовательно, более дешевым способом, что теоретически должно привести к снижению затрат на конечные продукты", – считает ученый.

Специалисты подчеркивают, что в сегодняшней научной литературе удивительно мало примеров использования оксалилхлорида (дихлорангидрида щавелевой кислоты) в качестве дегидратирующего агента для дикарбоновых кислот, притом, что этот реагент, как правило, легко доступен.

По мнению авторов, полученные результаты открывают путь к легкому синтезу циклических ангидридов дикарбоновых кислот для химиков-органиков, которые могут эффективно применить данный метод как в создании новых лекарств, так и при развитии технологий поточного скрининга.



