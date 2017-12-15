Глава РАН отметил важность работы РФФИ для поддержки молодых ученых

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Работа Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) очень важна с точки зрения поддержки молодых талантливых ученых, которые благодаря финансированию своих исследований со стороны РФФИ получают своего рода "знак качества" для своих проектов, считает президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев.

Он выступил в пятницу на торжественном заседании совета РФФИ, посвященном 25-летию фонда.

По словам Сергеева, каждый ученый может по конкурсу получить финансирование РФФИ для своих проектов. "Принципиально важно, что это понимают молодые ученые", — подчеркнул глава РАН.

Сергеев пояснил, что когда тот или иной молодой специалист получает грант РФФИ, то это показывает важность выбранной им тематики своей работы.

Российский фонд фундаментальных исследований был создан в 1992 году президентским указом по инициативе крупнейших российских ученых. Основная цель работы РФФИ — поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе. Создание РФФИ означало рождение принципиально новой для российской науки организационной формы, позволившей ученым самостоятельно осуществить выбор тематики исследований, создать исследовательские коллективы и сконцентрировать средства на наиболее перспективных работах.

В грантовой системе РФФИ есть конкурсы, в которых могут принять участие студенты старших курсов и аспиранты. Кроме того, проводятся конкурсы на получение грантов для молодых ученых-лидеров, кандидатов наук, собирающих свои научные группы, а также конкурсы для молодых докторов наук.