Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-05" с экипажем вошел в атмосферу Земли

КОРОЛЕВ (Московская область), 14 дек — РИА Новости. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля новой серии "Союз МС-05" с возвращающимся с МКС экипажем вошел в плотные слои атмосферы, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"Произошло отделение от спускаемого аппарата бытового и приборно-агрегатного отсеков. Капсула с космонавтами вошла в плотные слои атмосферы Земли", — сказал представитель ЦУП.

На высоте 99,5 км начался вход спускаемого аппарата корабля #СоюзМС05 в плотные слои атмосферы. Посадка запланирована в 11:38 мск. pic.twitter.com/HZ4IJFOE6s — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 декабря 2017 г.

​На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи. Время пребывания экипажа на станции составило 139 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжат космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.