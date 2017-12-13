Военные спасатели выехали в предполагаемые районы посадки "Союза"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Военные спасатели на полноприводных плавающих автомобилях выехали в предполагаемые районы приземления транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Шесть трёхосных полноприводных плавающих автомобилей ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" с наземными группами сегодня в 14.00 мск выехали в предполагаемые районы приземления транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", которое запланировано 14 декабря в 11.38 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что военнослужащие будут находиться в готовности к поиску спускаемого аппарата в основном и запасном районах посадки.

Амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Приняты на вооружение в 1985 году. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 – платформа для перевозки грузов. Машины могут действовать в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, передвигаться по воде и снегу в различных метеоусловиях днем и ночью. Оборудуются современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами "Пеликан", радиостанциями "Коралл" и "Журавль", а также светотехническим оборудованием. Удаление мест базирования от района поиска достигает 350 км.

Ранее в Республику Казахстан завершила переброску российская военная авиация ЦВО. Созданная группировка сил и средств насчитывает 14 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26. За час до посадки летчики будут приведены в готовность №1. В поисково-спасательной операции принимают участие около 200 военнослужащих.