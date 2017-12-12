Запуск грузовика к МКС перенесли на среду

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Запуск грузовика Dragon к Международной космической станции (МКС) на ракете-носителе Falcon 9 отложен на среду из-за необходимости дополнительных проверок на стартовой площадке, сообщила оператор запуска компания SpaceX.

"Сейчас планируем старт CRS–13 (13-я миссия по коммерческому контракту на доставку груза на МКС) с площадки SLC–40 на 13 декабря, это даст дополнительное время на проверку наземных систем", — сообщила компания в Twitter.

Предстоящий старт станет первым запуском с этого полигона после его ремонта и модернизации в связи со взрывом в ходе предполетных испытаний Falcon 9. Ранее SpaceX заявляла, что площадка была значительно автоматизирована для будущих стартов.

Новое время запуска, который должен был состояться во вторник – 18.24 мск среды.

Dragon должен доставить на орбиту более двух тонн груза, прежде всего материалы для научных экспериментов.

Предстоящий запуск осуществит ракета-носитель с уже участвовавшей в старте в начале лета 2017 года ракеты. Капсула грузового корабля также уже бывала на орбите в 2015 году. НАСА впервые использует для своего старта частично многоразовую ракету, сохраненный после полета Dragon уже однажды бывал на МКС — ранее в этом году.

SpaceX отрабатывает технологию частичного сохранения ракеты и вернувшейся с орбиты капсулы грузовика для удешевления космических полетов. Компании уже удалось сохранить 19 первых ступеней Falcon 9, три из них совершили повторные полеты. Компания надеется добиться возможности полета первой ступени более двух раз, но пока таких попыток не было. После предстоящего в среду старта первая ступень Falcon 9, как ожидается, также будет сохранена.