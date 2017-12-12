Роскосмос разработает новые методики имитации полета для предотвращения ЧП

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Роскосмос разработает новые методики имитации полета и контроля полетных характеристик средств выведения для предотвращения инцидентов, подобных тем, что случился с "Фрегатом", сообщила госкорпорация во вторник.

Во вторник первый замглавы Роскосмоса Александр Иванов заявил журналистам, что причиной падения в Атлантический океан разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения в совокупности с неучтенными при его составлении особенностей азимутов пуска с нового космодрома Восточный.

Иванов подчеркнул, что по результатам работы комиссии никаких замечаний к работе космодрома и ракеты-носителя "Союз" не выявлено. Сам разгонный блок "Фрегат", его составные части и двигательная установка также отработали в полном соответствии с заложенным алгоритмом. Однако из-за совокупности перечисленных выше причин в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса. "Фрегат" начал разворот, но просто не успел его отработать, так как согласно циклограмме полета включился маршевый двигатель, который придал импульс при неверно ориентированном блоке, после чего началось его падение в океан.

Как отмечается в релизе, "сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее". Оно не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам.

"Для немедленного исправления ситуации будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией разгонного блока "Фрегат" и существующих регламентов, уже даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полетных характеристик средств выведения", — говорится в сообщении.

Отдельная комиссия детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за решения, повлиявшие на полноту предстартовой отработки миссии.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже "Роскосмос" сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.