Рогозин: информация об ответственных за аварию "Союза-2.1б" будет позже

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Выводы специальной комиссии, которая работала независимо от Роскосмоса, по ответственным за аварию с "Союзом-2.1б" будут позже, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный, состоявшийся в конце ноября, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту и упали в океан.

"Роскосмос завершил работу госкомиссии по аварии. С учётом требований правительства они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию", — пояснил он, добавив, что результаты работы специальной комиссии, которая работала независимо от Роскосмоса, будут позже, поскольку ее задачи ещё шире.

"Она касается всей системы качества", — уточнил он.