Аварийная комиссия по "Союзу-2.1б" завершила работу, сообщил Рогозин

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Аварийная комиссия по расследованию неудачного пуска "Союза" с космодрома Восточный завершила работу, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отметив, что выводы комиссии, возможно, будут объявлены во вторник.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный, состоявшийся в конце ноября, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту и упали в океан.

"Только что завершила работу аварийная комиссия", — сказал Рогозин.

"Только сейчас приступят к определению виновности должностных лиц. Но это никак не снимает вопросов, связанных с работой другой комиссии под руководством Юрия Коптева, которая должна финализировать всю степень контроля самого Роскосмоса за обеспечением качества этого запуска. Но вся информация будет завтра", — отметил он.