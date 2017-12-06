Российские ученые начали работу над созданием "живых датчиков"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские учёные начали работу над созданием "живых датчиков", которые помогут человеку выявлять неблагоприятную для него среду, заявил РИА Новости замгендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.
По его словам, такая работа ведётся фондом совместно с Российской академией наук и заинтересованными организациями других ведомств. В частности, на семинаре обсуждались конкретные предложения по разработке, созданию и проведению в 2018 году экспериментальных работ с перспективными образцами.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.