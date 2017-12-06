Российские ученые начали работу над созданием "живых датчиков"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские учёные начали работу над созданием "живых датчиков", которые помогут человеку выявлять неблагоприятную для него среду, заявил РИА Новости замгендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.

"В ФПИ состоялся семинар "Живые системы, как универсальные биосенсоры неблагоприятных факторов среды". Формируются приоритетные направления исследований по разработке универсальной технологии оценки влияния на организм человека факторов физической, химической и биологической природы, в том числе, для которых в настоящее время еще не создана приборная и контрольно-измерительная база", — сказал Панфилов.

По его словам, такая работа ведётся фондом совместно с Российской академией наук и заинтересованными организациями других ведомств. В частности, на семинаре обсуждались конкретные предложения по разработке, созданию и проведению в 2018 году экспериментальных работ с перспективными образцами.

"Они позволят проводить в режиме реального времени мониторинг состояния живых систем в ответ на воздействие комплекса "стресс-факторов" окружающей среды. Способы оценки реакции животных с использованием поведенческих методов в рамках семинара не рассматривались", — добавил Панфилов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.