Астрофизикам вручили три миллиона долларов за картину ранней Вселенной

Американские астрофизики, получившие изображение Вселенной, какой она была вскоре после Большого взрыва, удостоились научного "Оскара" — премии "Прорыв года" (Breakthrough Prize), учрежденной российским предпринимателем Юрием Мильнером. Размер премии составил три миллиона долларов США, сообщают организаторы.

Премию вручили всей команде, работавшей с космическим аппаратом NASA WMAP. Этот искусственный спутник собирал на орбите Земли данные о реликтовом излучении Вселенной. Отрадно, что премию дали всем 27 членам научной группы, а не одному-трем, как это делает Нобелевский комитет. "Каждый сыграл значительную роль в успехе эксперимента”, — цитирует Nature одного из ведущих ученых группы Чарльза Беннета (Charles Bennett).



Анализируя данные WMAP, ученые ”состарили” Вселенную до 13,8 миллиарда лет. Они также показали, что видимая материя составляет в ней всего 5%, еще 25% приходятся на темную материю, а большую часть — 70% — занимает темная энергия. Все это вписывается в стандартную космологическую модель, согласно которой Вселенная расширяется с ускорением. Обработав данные WMAP за девять лет, исследователи создали детальную карту ранней Вселенной. На карте разными цветами показаны изменения температуры реликтового излучения 13,77 миллиарда лет назад.

Лауреатами Breakthrough Prize стали также пятеро биологов за достижения в области нейробиологических заболеваний и два математика, работающих в области бирациональной алгебраической геометрии. Еще несколько ученых победили в номинациях "Новые горизонты науки" и "Молодому ученому".

Breakthrough Prize учредили шесть лет назад основатели Google Сергей Брин, предприниматель Юрий Мильнер и художница Юлия Мильнер, основатель Facebook Марк Цукерберг, педиатр и филантроп Присцилла Чан и предприниматель Анна Воджицки. Общий премиальный фонд в этом году составил 22 миллиона долларов США.