ГОРКИ, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что после неудачного запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный" специально созданная комиссия должна представить предложения, как кардинально исправить ситуацию.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".