Исследование выявило связь между варикоцеле и диабетом

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Изучив большой массив страховых случаев, исследователи из США установили связь между симптомами варикоцеле — варикозного расширения вены в левой части мужской мошонки, которое может привести к бесплодию и последующим нарушениям обмена веществ, и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Статья с результатами этого исследования опубликована в журнале Andrology.

Согласно статистике, примерно 15% мужчин в США страдают варикоцеле. Считается, что кровь, усиленно поступающая через расширенные вены, нагревает мошонку выше нормы. Из-за этого нарушается половая функция, вырабатывается меньше спермы и тестостерона — мужского полового гормона. Варикоцеле вызывает боль в паху и снижает плодовитость. В такой ситуации делают операцию — удаляют или перевязывают вену левого яичка. Но в большинстве случаев болезнь протекает без симптомов, поэтому ее не лечат, а лишь наблюдают за ее развитием. Между тем низкий уровень тестостерона настораживает медиков. Его связывают с повышенным риском нарушения обмена веществ и возникновением заболеваний сердечно-сосудистой системы, полагает ведущий автор статьи, доктор Нэнси Ван (Nancy Wang) из Медицинской школы Стэнфордского университета. "Никто до сих пор не исследовал связь между варикоцеле, тестостероном и этими заболеваниями", — рассказывает исследовательница.

Ван и ее коллеги проанализировали данные о здоровье американцев, хранящиеся в базе коммерческих претензий Truven Health Marketscan. Это сведения о 77 миллионах страховых случаев, произошедших с пациентами, начиная с 1996 года. Ученые обнаружили, что в период с 2001 по 2009 годы мужчинам репродуктивного возраста диагноз варикоцеле ставили более чем 44 тысячи раз. Истории болезней проследили в течение трех лет со времени постановки диагноза. Исследователей интересовало, отмечали ли у этих пациентов случаи развития диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Для сравнения они проанализировали истории болезней мужчин без варикоцеле, как страдающих бесплодием, так и нет.

Анализ данных показал, что мужчины с этим диагнозом чаще обращались к врачу по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или гиперлипидемии — состояния, характеризующегося аномально высоким уровнем жиров в крови. Здесь наблюдалась четкая корреляция. Тогда авторы работы изучили отдельно истории пациентов, у которых были явные симптомы варикоцеле, и истории тех, у кого болезнь протекала бессимптомно. Они хотели выяснить, насколько разное проявление болезни коррелирует с риском возникновения диабета, гиперлипидемии или проблем с сердцем.

Повышенный риск развития этих заболеваний проследили только у пациентов с явными нарушениями фертильности и болями в мошонке. При анализе бессимптомного варикоцеле такой связи не выявлено. "Если варикоцеле действительно не проявляется в симптомах, то просто наблюдение за пациентом — это разумный подход", — говорит главный автор статьи, доцент Майкл Айзенберг (Michael Eisenberg).

Исследование охватывает далеко не всех мужчин, проживающих в США, но его результаты позволят медикам лучше следить за мужским здоровьем. Если знать факторы риска, то можно предотвратить развитие или прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма. Но авторы исследования идут дальше: они намерены установить, играет ли роль варикоцеле в возникновении этих заболеваний или лишь служит симптомом ухудшения здоровья.