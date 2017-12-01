"Роскосмос" назвал вероятное место падения фрагментов "Фрегата"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наиболее вероятное место падения фрагментов блока "Фрегат" со спутниками — северная часть Атлантического океана, сообщает Центр общественных коммуникаций Государственной корпорации "Роскосмос".

"Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения КГЧ (космической головной части – ред.) – северная часть Атлантического океана, 42" северной широты, 38" западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, +-45 км перпендикулярно трассе падения", — говорится в сообщении.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".