Эксперт назвал вероятную причину потери спутников, запущенных с Восточного

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наиболее вероятной причиной аварии при втором пуске с космодрома Восточный, в результате которой 19 спутников оказались на нерасчетной орбите и были впоследствии потеряны, стоит считать человеческий фактор, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
"Да, вероятнее всего, кто-то неправильно что-то вписал, заложил неправильные данные", — добавил он, отвечая на вопрос, можно ли считать причиной неудачи человеческий фактор.
Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).