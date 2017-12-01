Эксперт назвал вероятную причину потери спутников, запущенных с Восточного

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наиболее вероятной причиной аварии при втором пуске с космодрома Восточный, в результате которой 19 спутников оказались на нерасчетной орбите и были впоследствии потеряны, стоит считать человеческий фактор, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

"Наиболее вероятен все-таки, наверное, сбой в системе управления, неверно введенные на Земле исходные данные, в результате чего — неправильное направление импульса. То есть импульс не на повышение орбиты сработал, а на торможение. И дальнейший вход вот этой связки — разгонного блока и аппаратов в атмосферу и гибель", — сказал Железняков РИА Новости.

"Да, вероятнее всего, кто-то неправильно что-то вписал, заложил неправильные данные", — добавил он, отвечая на вопрос, можно ли считать причиной неудачи человеческий фактор.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).