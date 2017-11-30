Медики из России повторно пересадят бионические глаза

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Вторая для России операция по вживлению киберсетчатки в глаз слепоглухому пациенту состоится в понедельник, сообщил РИА "Новости" источник в благотворительном фонде " Искусство, наука и спорт".

В конце июня в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России прошла уникальная операция по установке одной из самых "продвинутых" систем бионического зрения, комплекса Argus II от американской компании Second Sight, в глаз Григория Ульянова, 59-летнего слепоглухого добровольца из Челябинска, согласившегося на подобный эксперимент.

Операция завершилась удачно, и сейчас Григорий уже может видеть контуры и крупные символы при помощи системы "второго зрения". Сложнейшая операция, которая длилась около шести часов, была впервые проведена в России благодаря совместным усилиям частных благотворителей и российских медиков и ученых.

После успешного завершения первой операции, ее спонсоры и участники, фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех" и ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России" заявили о том, что российские медики проведут еще одну подобную операцию до конца года с участием еще одного слепоглухого добровольца.

Вторая операция, как сообщили корреспонденту РИА "Новости" в фонде Алишера Усманова, будет проведена в понедельник, 4 декабря, при участии той же команды хирургов, медиков и инженеров, которые осуществили первую имплантацию. Ее успех, как отмечала Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, в июле этого года, откроет дорогу для включения подобных операций в так называемую "высокотехнологичную медицинскую помощь".