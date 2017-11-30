СМИ: грузовик Dragon отправится на МКС с "возвращенной" ступенью

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Компания SpaceX впервые отправит грузовой корабль Dragon к Международной космической станции (МКС) на ракете Falcon 9 с "возвращенной" ступенью, сообщает интернет-издание The Verge со ссылкой на заявление представителя НАСА.

Старт грузовика Dragon к МКС на ракете-носителе Falcon 9 намечен на 8 декабря.

Представитель НАСА сообщил изданию, что ведомство "принимало участие в большом количестве проверок, которым подвергала первые ступени уже летавших Falcon 9", и подтвердил, что впервые многоразовая первая ступень Falcon 9 будет задействована в миссии НАСА.

SpaceX отрабатывает технологию многоразовой ракеты-носителя за счет сохранения ее первой ступени. На счету компании уже три успешных повторных запуска первой ступени, но все они осуществлялись в ходе старта коммерческих спутников. На МКС пока летала лишь многоразовая капсула грузовика Dragon.

В предстоящий рейс на Международную космическую станцию отправится первая ступень Falcon 9, которая использовалась при запуске грузового корабля на станцию в июне 2017 года.