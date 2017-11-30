МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. Наслаждаясь музыкой, мы не задумываемся, откуда появляется такое разнообразие звуков. Но завесу тайны работы музыкальных инструментов можно немного приоткрыть, если разобраться в этом вопросе с точки зрения физики.
Наши органы слуха воспринимают колебания, то есть периодическое возмущение частиц в разных средах — газообразных, жидких, твердых. Представим шарики, подвешенные в ряд на тонких нитках. Если поднять крайний шар и отпустить, он толкнет соседний, а тот, в свою очередь, — следующий и так далее. В итоге возникнет волна, которая будет распространяться по всей среде, в данном случае — между шариками.
Однако молекулы воздуха, которые распространяют звук, так просто рукой не толкнешь — нужен источник. Так, при игре на музыкальном инструменте исполнитель вызывает колебание одной из его частей — дергает струну, нажимает на клавишу, бьет по барабану.
Возмущенные "ударом", частицы в составе среды начинают двигаться с определенными частотами (количество замкнутых циклов движения в единицу времени) и амплитудами (максимальное расстояние от нулевой точки). Волны с малыми частотами воспринимаются как низкие звуки, а с большими — как высокие. На восприятие колебаний частиц нашим органом слуха также влияет их фаза, по сути, сдвиг графика одной волны от другой.
То, что мы привыкли называть громкостью, является уровнем звукового давления, а измеряется в белах. На практике чаще всего используют понятие "децибел", так как громкость окружающих нас явлений, воспринимаемых ухом, лежит в области десятых долей этой единицы измерений, обозначаемых приставкой "деци".
Важно, что в децибелах измеряют не саму величину, а ее изменение. Характеристикой звука, которую можно непосредственно измерить, является его интенсивность — поток энергии, приходящейся на единицу площади. Помимо изначальных свойств колебаний "переносчиков" шума (в частности, амплитуды и частоты), она зависит от расстояния между объектами и сопротивления среды. Для перевода интенсивности в децибелы необходимо воспользоваться следующей формулой:
Громкость (дБ) = 10lg (интенсивность/эталонная интенсивность)
За эталонную интенсивность принято брать величину самого слабого слышимого звука, 10-12 Вт/м². Попробуем рассчитать громкость шума, интенсивность которого составляет 0,2 Вт/м²:
0,2 Вт/м2 = 10lg (0,2/10-12) = 113 децибел.
Такой уровень примерно соответствует звуку работающего перфоратора.
Также в музыке есть понятие октавы. На самом деле это просто интервал, в котором соотношение частот составляет один к двум. Ведь наш слух устроен так, что при одновременном воспроизведении этих частот они сливаются в один звук. Например, на фортепиано есть несколько клавиш с нотами ля. Первая октава имеет частоту 440 Гц, вторая — 880 Гц, третья — 1760 Гц и так далее. При нажатии на клавиши ля соседних октав (первой и второй, второй и третьей) полученный звук кажется нам гармоничным. Именно на этом эффекте основана музыкальная шкала, в которой одна и та же нота повторяется каждую октаву.
Однако звук, который издают музыкальные инструменты, не является "единым". Вследствие сложности производящих его объектов возникают дополнительные колебания. Скажем, в фортепиано есть молоточки, которые бьют по определенным частям туго натянутых металлических струн. Но за счет локализованности прикосновения молоточка колебания "распределяются" по струнам — ее части движутся с разными частотами. Если слегка прикоснуться к уже тронутой струне гитары, звук изменится, но не исчезнет полностью, потому что будет погашена (или изменена) часть колебаний.
Словом "тембр" чаще всего характеризуют голос человека. Но тембром обладают и музыкальные инструменты. По этому параметру отличают звуки одинаковой частоты и громкости, но воспроизведенные на разных инструментах. Дело в том, что материалы, конструкция и форма последних отличаются, как и строение голосовых связок каждого человека. Ключевыми в определении тембра являются как раз обертоны — сложная система колебаний, зависящая от особенностей устройства музыкального инструмента.
"Для меня, как человека, посвятившего жизнь музыке, объяснять ее звуки с точки зрения только физики не совсем приемлемо. Наш слух — это не просто регистратор тембра, громкости, высоты, это нечто большее! Мозг обрабатывает полученную информацию согласно индивидуальным особенностям — гибкости слуха, его развитости, умения человека переключаться. Поэтому в музыкальных школах детей учат воспринимать звук, рассматривать его, словно картину, в которой всегда можно найти нечто более глубокое, чем видит непрофессионал. В любом случае каждый человек слышит свою музыку, вкладывает в нее свой смысл, и это следует учитывать, разбивая звук на простые "кирпичики", нарисованные колебательными характеристиками частиц", — комментирует Ирина Воронцова, доцент кафедры теории музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.