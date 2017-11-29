Совфед ратифицировал соглашение с Китаем об охране космических технологий

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Совфед на заседании в среду ратифицировал соглашение между правительствами России и Китая об охране технологий и сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соглашение было подписано 25 июня 2016 года в Пекине во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Отмечается, что документ направлен на развитие российско-китайского сотрудничества в области космической деятельности.

Документ определяет принципы и нормы для развития сотрудничества в области космической деятельности, регламентирующие объем и порядок доступа сторон как к техническим данным, так и к материальной части, связанным с совместными проектами на всех этапах их реализации, говорится в справке к соглашению.

В соглашение включены положения, обязывающие стороны осуществлять должные меры по защите охраняемых технологий, а также предусмотрены соответствующие механизмы по обеспечению такой защиты, в том числе посредством разработки и утверждения конкретных планов охраны технологий.

Отмечается, что соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством. Его реализация позволит активизировать деятельность отечественных организаций и предприятий ракетно-космической промышленности, обеспечив их дополнительными заказами.