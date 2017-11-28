"Швабе" создал твердотельный лазер с улучшенными ТХ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Инженеры Научно-исследовательского института "Полюс" (НИИ "Полюс", входит в холдинг "Швабе") разработали и запатентовали импульсный твердотельный лазер с диодной накачкой, имеющий широкую область применения, сообщает пресс-служба холдинга.

"Устройство может быть использовано в системе лазерной локации, дальнометрии и целеуказания.. а также при резке, сверлении, сварке или нанесении гравировки", — сказал генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.

В пресс-службе отметили, что в серийное производство устройство будет запущено в марте 2018 года.